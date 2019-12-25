الحشد الشعبي يتصدى لهجوم

2019/12/25 | 22:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي العراقي، الأربعاء، التصدي لهجوم شنه عناصر تنظيم “داعش” في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين....

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