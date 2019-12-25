وزارة العمل : إنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 450 ألف عاطل عن العمل

2019/12/25 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مباشرتها بإنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 150 ألف عاطل عن العمل مسجل لديها.وقال مدير المركز الإعلامي للوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي، إن “الوزارة ستعمل على تأهيل 150 ألف عاطل مسجل لديها من خلال دورات تأهيلية تلائم سوق العمل، من أجل منحهم أَكشاكاً عصرية تتوزع بين […]

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