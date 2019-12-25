ميلان يرفع عرضه لإبراهيموفيتش

2019/12/25 | 22:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ميلان اتخذ خطوات أكثر إيجابية نحو استعادة مهاجمه السابق زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عامًا في صفقة انتقال مجانية.

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