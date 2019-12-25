مبابي يكشف عن دوره في إبقاء نيمار بسان جيرمان

2019/12/25 | 22:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دوره في إقناع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالبقاء في حديقة الأمراء هذا الموسم.

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