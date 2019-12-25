2019/12/25 | 22:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استشهاد أحد الناشطين..متظاهرون غاضبون يحرقون مقرات الأحزاب في الديوانية بغداد/ الغد برس:أفاد شهود عيان في محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، بأن عدداً من مقرات الأحزاب تعرضت للحرق بعد استشهاد […]

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