2019/12/25 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تونس

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره التونسي، قيس سعيد، الخطوات المحتملة لوقف إطلاق النار في ليبيا، في زيارة إلى تونس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان في تونس لبحث الوضع في ليبيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان في تونس لبحث الوضع في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).