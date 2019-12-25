الاتفاق على تغيير موعد الامتحانات في المدارس غير منتظمة الدوام وفق شروط محددة

2019/12/25 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، حصول الموافقة على تغيير موعد الامتحانات في المدارس غير منتظمة الدوام وفق شروط محددة.

وذكر بيان للوزارة حصلت

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