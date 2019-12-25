إسرائيل: لن نسمح بتموضع طهران بسوريا والعراق


إسرائيل: لن نسمح بتموضع طهران بسوريا والعراق
2019/12/25 | 22:44 - المصدر: روسيا اليوم
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