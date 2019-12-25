2019/12/25 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي (ما تفهمه من كلامي هو لك وما لم تفهمه دعه لغيرك) ق.م.مفهوم الزمن ودينامياته يكتسب معاني ودلالات متنوعة ومتغايرة في السياقات الثقافية المختلفة، وحركة الشعوب ونموها وتطورها وازدهارها إنما يتصل بسبل تعاملها مع الزمن الذي هو الحياة ذاتها.فزمن الشعوب هو حياتها كما أن حياة الأفراد تقاس باعمارها.الإنسان هو الكائن الزمني الوحيد الذي يعي موته بوصفه قدرا محتوما لا مفر منه أبدًا.إذ نعيش الزمان في......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - اليوم لي .. فيما يشبه المعايدة بالعام الجديد 2020م) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - اليوم لي .. فيما يشبه المعايدة بالعام الجديد 2020م) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).