حملة مصر تستطيع تكرم محمد امام

2019/12/25 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي قامت حملة مصر تستطيع بتكريم السيد / محمد امام رئيس المركز الصحفي للمراسلين الاجانب في مصر حيث اعتبرته الحملة ضمن اهم الشخصيات البارزة في مصر خلال العام ٢٠١٩ وذلك لجهوده في تسهيل عمل المراسلين الاجانب ونجاحه في تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية والمنتديات الرئاسية وتاريخه الطويل خلال عمله في […]

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