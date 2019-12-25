الرئيس السيسي يستقبل وزراء التعليم العالي العرب

2019/12/25 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي “استقبل السيد الرئيس اليوم وزراء التعليم العالي العرب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي”.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحب بالالتقاء بالسادة الوزراء، وذلك على هامش مشاركتهم في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي […]

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