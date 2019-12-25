اصابة ثلاثة مدنيين بتفجير في البلديات هو الخامس ببغداد

2019/12/25 | 22:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]إنفجرت دراجة مفخخة، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة البلديات شرقي بغداد.

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