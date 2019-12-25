انفجار مفخخة في قلب مدينة الصدر

2019/12/25 | 22:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بحدوث انفجار شرقي العاصمة بغداد، اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.فيما عمّ المنطقة الهلع وخلت من المارة عدة ساعات وانتشرت القوات الامنية وقال المصدر ان من المتوقع حدوث اعمال انتقامية بسبب وقوف التيار الصدري مع الاحتجاجات السلمية .وقال المصدر لمراسلنا ان “دراجة نارية مفخخة انفجرت […]

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