2019/12/25 | 22:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – أفاد زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الأربعاء أنه تم تجنيد أحد حلفائه قسراً وإرساله لأداء الخدمة العسكرية في قاعدة نائية في المنطقة القطبية الشمالية في خطوة اعتبرها أنصاره عملية “خطف”.واختفى رسلان شافيدينوف، المسؤول في مؤسسة مكافحة الفساد التابعة لنافالني، الاثنين بعدما اقتحمت السلطات شقّته في موسكو وتوقفت شريحة الاتصال في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الروسي يجنّد “قسراً” معارضاً لبوتين ويرسله لمنطقة نائية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الروسي يجنّد “قسراً” معارضاً لبوتين ويرسله لمنطقة نائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).