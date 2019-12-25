الموقف الكامل للتفجيرات اليوم في بغداد والحصيلة 21 مصابا

2019/12/25 | 23:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، الاربعاء، عن الموقف الكامل للتفجيرات التي شهدتها بغداد اليوم، فيما اشار الى ان الحصيلة النهائية بلغت 21 مصابا.وقال المصدر ، ان “موقف الامني الكامل للتفجيرات التي […]

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