تصطدم بـ “السيستاني” و “الشارع”: موقع بريطاني: الفتح سيسعى إلى عقد صفقة جديدة مع مقتدى الصدر

2019/12/25 | 23:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، يوم الأربعاء، إن استقالة عبد المهدي وضعت حدا “للشراكة” المشبوهة بين ائتلاف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وحركة فتح، وهو تحالف من الأحزاب المدعومة من […]

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