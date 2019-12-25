أثناء زيارة نتنياهو… إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة

2019/12/25 | 23:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم، الأربعاء، أثناء زيارة رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه أثناء زيارة نتنياهو لمستوطنة أشكلون، سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنة نفسها وفي مستوطنات أخرى داخل منطقة غلاف غزة.

وأوضحت الصحيفة في خبرها المختصر أن صافرات الإنذار دوت خلال زيارة نتنياهو لمقر انتخابي لحزبه الحاكم "الليكود"، وبأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" نجحت في التصدي للصواريخ أو القذائف التي أطلقت من قطاع غزة، وذلك دون وقوع إصابات تذكر.

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