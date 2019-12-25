اصابة 3 مدنيين بانفجار دراجة نارية في البلديات

2019/12/25 | 23:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة في منطقة البلديات.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "دراجة نارية انفجرت ضمن منطقة البلديات مااسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

وشهدت العاصمة بغداد مساء اليوم عدة انفجارات في مناطق مختلفة.

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