2019/12/25 | 23:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توعد المتظاهرين في ساحة التحرير، القوى الحاكمة بـ(التصعيد) حال تمرير العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة الذي وصفوه بـ"القاتل".

وقالوا المتظاهرين في الفيديو التي حصلت عليه "الغد برس"، باسم رب الشهداء و الثائرين، ان "حكومة الاحزاب لا زالت تصر على فسادها ومماطلتها ومحاولتها لتمرير مرشحها قاتل الثوار في البصرة اسعد العيداني الفاسد المرفوض من الشعب العراقي بالكامل، واننا بدورنا نحذر من الاستخفاف برغبة الشعب وسوف يكون لنا ردُنا حيال ذلك ودم شهدائنا الذي سقط في ساحات الاعتصام لن نتركه يذهب هدراً، لذلك نؤكد ان اسعد العيداني مرفوض نهائياً لأي منصبا كان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. معتصمو التحرير يتوعدونَ بـ(التصعيد) حال تمرير العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. معتصمو التحرير يتوعدونَ بـ(التصعيد) حال تمرير العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).