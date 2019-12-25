حسن أحراث - ماذا يجري بفرنسا؟

2019/12/25 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث هل انتهى زمن "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" (26 غشت 1789)؟هل انتهت الديمقراطية والحرية والأخوة؟هل انتهى "الرفاه"؟هل انتهت باريس، مدينة الأنوار؟هل انتهى عهد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" (10 دجنبر 1948)؟هل استنفذت "الجمهورية الخامسة" (05 أكتوبر 1958) شعاراتها ومهامها؟ هل نسي/تناسى الفرنسيون والفرنسيات انتفاضة 1968، وقبل ذلك كمونة باريس...؟هل انتهى الاستعمار وحان "تجريمه......

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