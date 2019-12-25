جلبير الأشقر - دراسة الدولة والثورة في المنطقة العربيّة من منظورٍ ماركسي

2019/12/25 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر تشرح الملاحظات التالية الخلفيّة النظرية التي انطلقتُ منها في دراستي للأوضاع العربية والانتفاضة الإقليمية، وبالأخص في كتابي «الشعب يريد: بحث جذريّ في الانتفاضة العربيّة» (بيروت: دار الساقي، ٢-;-٠-;-١-;-٣-;-).وقد نُشرت بالأصل كجزء من دراسة أطول عنوانها «ملاحظات حول الدولة والثورة في المنطقة العربيّة»، صدرتْ في كتاب «تفكيك الثورة: دراسات حول الانتفاضة المصريّة والربيع العربي»، (القاه......

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