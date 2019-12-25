سلام إبراهيم - أنهم يقتلون خيرة شباب العراق

2019/12/25 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم جمورية أحزاب الطوائف والقوميات السافلة -1-توقفوا يا سفلةهذه قصة شاب حاولوا اغتياله يوم أمس وفشلواشوفواأي ضوء يودون إطفائه أي نقاء(قرأت اليوم خبر محاولة اغتيال فاشلة لشاب من الديوانية اسمه "أمير نافع الزلزالي" بعد يومين من محاولة اغتيال ثائر بعبوة ناسفة على طريق الأسكان وسط المدينة.الاسم والشكل ليس غريباً علي وهو صديقي في الفيس بوك، وكلما تمعنتُ في صوره أ......

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