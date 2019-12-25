مصدر: القوات الأمنية في البصرة تدخل حالة الإنذار (ج)

2019/12/25 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ البصرة

افاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن القوات الامنية في محافظة البصرة دخلت حالة الانذار "ج

وقال ...





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