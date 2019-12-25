الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة الثقافة

2019/12/25 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل استراتيجية الوزارة ومحاور عملها وخططها المستقبلية، حيث أكد السيد الرئيس أهمية دور الوزارة في سبيل تحقيق […]

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