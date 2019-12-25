عودة الهدوء الى ناحية أبي صيدا

2019/12/25 | 23:24 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعلن مدير ناحية ابي صيدا، عودة نصف نازحي الناحية بعد تطبيق خطة فرض القانون.



وقال مدير الناحية وكالة عبد الله الحيالي، في تصريح صحافي: إن «اكثر من نصف الأسر النازحة من مركز ناحية ابي صيدا (24 كم شمال شرق بعقوبة) عادت الى منازلها بعد مرور 24 ساعة على تطبيق خطة فرض القانون»، لافتا الى ان «الخطة اتت ثمارها بتحقيق الاستقرار».

وافاد مصدر امني في ديالى، باحباط هجومين لتنظيم داعش الاجرامي على نقاط امنية للجيش، بينما تم قصف تجمعات للتنظيم في بساتين المخيسة.



واوضح المصدر، ان «قوات الجيش والحشد احبطت هجومين على نقاطها الامنية في بزايز بهرز (20كم جنوب بعقوبة) والمرادية (15كم جنوب غرب بعقوبة) شنهما تنظيم داعش الارهابي ما اسفر عن اصابة جندي».

وتابع ان «قوات الجيش قصفت بالهاونات تجمعات لخلايا داعش الارهابية في بساتين المخيسة (25 كم شمال شرق بعقوبة) بعد رصد تحركاتهم من دون معرفة حجم الخسائر البشرية في صفوفهم».



إلى ذلك، اعلنت الاستخبارات العسكرية، امس الاربعاء، تفكيك خلية ارهابية

في قضاء القائم بالانبار.

وذكرت، في بيان، انه “بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 من اختراق وتفكيك خلية ارهابية”.

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