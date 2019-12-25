مرشح جديد لرئاسة الوزراء غير ما تداولته مواقع التواصل.. يصوت عليه البرلمان الخميس

2019/12/25 | 23:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مقرب من كواليس مشاورات ولقاءات بشأن التوافق على رئيس وزراء جديد أن اتفاقاً شبه نهائي بين “سائرون” و “البناء” تم على مرشح جديد غير اسعد العيدان و قصي […]

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