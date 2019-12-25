2019/12/25 | 23:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة مرتدة على الدولة! حيدر العبادي يكشف الجهة التي تنفذ “الاغتيالات” في العراق عزا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم الأربعاء، عدم مشاركة ائتلافه في حكومة عادل عبدالمهدي، لكونها تشكلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيدر العبادي يكشف الجهة التي تنفذ “الاغتيالات” في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيدر العبادي يكشف الجهة التي تنفذ “الاغتيالات” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).