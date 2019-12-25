زاخاروفا تتهم الامين العام للامم المتحدة بالتواطؤ مع واشنطن

2019/12/25 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "عدم إصدار واشنطن تأشيرات للضباط الروس من لجنة الأركان العسكرية بمجلس الأمن، يتم

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