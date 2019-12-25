شرطة البصرة: ليس هنالك مايدعو لإعلان حالة الانذار

2019/12/25 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

نفت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاربعاء، اعلان حالة الانذار جيم في المحافظة.

وذكرت القيادة بحسب وكالة الانباء العراقية "واع"، واطلعت عليه "العهد نيوز"،

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