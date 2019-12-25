الكربولي: نقترح استبدال المرشحين الجدليين للحفاظ على الاستقرار

2019/12/25 | 23:46 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: اقترح النائب محمد الكربولي، الاربعاء، استبدال المرشحين الجدليين لرئاسة الحكومة من اجل الحفاظ على استقرار البلاد، مبينا ان الكتل الاخرى بدأت تمل من...

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