متظاهرو النجف يصدرون بيانا يصادر صلاحيات الحكومة المحلية

2019/12/25 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اصدر متظاهرو النجف بيانا يصادر صلاحيات الحكومة المحلية في المحافظة باعتبارها ادارة تصريف اعمال .نص البيان

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