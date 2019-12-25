المرجعية تسبق خطبة الجمعة ببيان سياسي قبل ساعات على تكليف العيداني رئيسا للحكومة

2019/12/25 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال نشطاء انه وللمرة الاولى تسبق المرجعية خطبة الجمعة السياسية ببيان يتحدث عن الشان السياسي العراقي، وذلك قبل ساعات من تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح مرشح كتلة البناء اسعد العيداني لتشكيل الحكومة الموقتة .واعتبر ناشط طلب عدم ذكر اسمه لمراسل "كلكامش برس" ان "المرجعية ببرائتها هذه من السياسيين الفاسدين وضعت الاحزاب امام ازمة بعد نفيها تسمية سياسيين لموقع رئاسة الوزراء ".واشار اخر الى ان "بيان المرجعية يؤيد مطالب المتظاهرين بترشيح شخصية غير حزبية ولم تتسلم منصبا في الحكومة ", وان "هناك من يحاول ان يلصق باسم المرجعية اسماء لتمرير مرشحي الاحزاب كما فعلوها في الانتخابات بعد تسريب انباء من قبل احزاب بشان دعوة المرجعية الى انتخاب قائمة فلان وقائمة فلان ".وكانت المرجعية اصدرت مساء الاربعاء بيانا نفت به ترشيح سياسيين لموقع رئاسة الوزراء ، وانها ذكرت لمختلف الاطراف التي تواصلت معها -بصورة مباشرة او غير مباشرة – انها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم اذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لانّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو اليه من تحسين الاوضاع ومكافحة الفساد".يمكنكم الآن تحميل تطبيق "كلكامش برس" على هواتفكمAndroid Apple

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