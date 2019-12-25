السراج لـ(دجلة): صوت المتظاهرين مرتفع على الكتل السياسية وأسقط ترشيح السهيل

2019/12/25 | 23:46 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية عدنان السراج، اليوم الأربعاء، أن العراق يمر بضرف صعب وبحاجة لقائد بمواصفات عالية.وقال السراج في حديثه لـ(دجلة) إن التوافقات...

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