الشابندر لـ(دجلة): فائق الشيخ علي لا يصلح لرئاسة الوزراء

2019/12/25 | 23:46 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المفكر السياسي غالب الشابندر، اليوم الأربعاء، أن فائق الشيخ علي لا يصلح لرئاسة الوزراء.وقال الشابندر في حديثه لـ(دجلة) إن قد طلب منه بالترشح لرئاسة الحكومة ولكنه...

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