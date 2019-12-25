الاولمبية تستغرب اجراءات وزير الشباب والرياضة بحق رؤساء اتحادات رياضية

2019/12/25 | 23:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ابدى الأمين المالي في اللجنة الأولمبية العراقية، سرمد عبد الاله، أستغرابه الشديد لصيغة الكتاب الصادر من قبل وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بحق مجموعة من رؤوساء الاتحادات الرياضية.

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