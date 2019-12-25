مشرعون لـ { الصباح }: الكتل السياسية تتوصل إلى تسمية رئيس للحكومة الجديدة

2019/12/25 | 23:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

أفادَ أعضاءٌ في مجلس النواب، لـ "الصباح"، بأنّ اجتماعات الكتل السياسية المكثفة التي جرت في الأيام الماضية أفضت الى تسمية المرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدين أن الاسم سيسلم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اليومين المقبلين.

وقال النائب عن الصابئة المندائية نوفل الناشئ إن تحالف البناء بصفته الكتلة الاكبر اتفق بعد مباحثات مكثفة على تقديم اسم مرشحه خلال الـ 48 ساعة المقبلة الى رئيس الجمهورية.

وأوضح الناشئ، لـ"الصباح"، أن الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء تنطبق عليها المواصفات المطروحة من قبل الجماهير والكتل السياسية بحدود 60 بالمئة، وأجمعت عليها آراء معظم رؤساء كتل تحالف البناء، مشيراً إلى أن الكتل السياسية كثفت اجتماعاتها في الأيام الماضية للتوصل الى شخصية ترضي الشارع العراقي، إضافة الى حصولها على مقبولية لدى الكتل السياسية.

بدوره لفت النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان إلى أن شخصية رئيس الوزراء يجب أن تخضع للمواصفات الوطنية التي أعلنها الجمهور العراقي في التظاهرات.

وشدد حمدان، في تصريح لـ"الصباح"، على ضرورة التزام الكتل السياسية بتسمية شخصية تنطبق عليها المواصفات الجماهيرية، وتلتزم بتحقيق مطالب المتظاهرين، مبيناً أن تحالف سائرون أكد مراراً أنه مع تسمية رئيس وزراء يحقق مطالب المتظاهرين، ولا يخضع لأي سلطة حزبية أو سياسية، ويكون ترشيحه نابعا من الشعب ومن رحم مطالب المتظاهرين.

وأضاف حمدان أن هناك اتجاهات في تسمية رئيس الوزراء؛ من بينها تجمع لعدد من النواب بشكل منفرد بعيدا عن كتلهم لترشيح شخصية معينة، وهناك مسار آخر هو مشاورات رؤساء الكتل السياسية لترشيح شخصية مناسبة، داعياً رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية الوطنية الكبيرة في تسمية الشخصية المناسبة للمنصب بعيدا عن ضغوطات الكتل السياسية، على أن تنطبق عليها مواصفات تلبي مطالب المتظاهرين والشعب.

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