العدل: تثبيت موظفي العقود على ‏الملاك الدائم

2019/12/25 | 23:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أوعز وزيرُ العدل فاروق ‏امين الشواني، بتثبيت الموظفين المتعاقدين في دوائر الوزارة على ‏الملاك الدائم .‏

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، في بيان تلقته "الصباح"، ان "‏الوزير اوعز بتعيين موظفي العقود على ملاك الوزارة بناءً ‏على المطالعة المقدمة من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية ‏والمالية عبد الكريم فارس السعدي، ومدير عام الدائرة ‏الادارية والمالية هيثم محي راضي، وذلك لحاجة دوائر الوزارة ‏لخدماتهم ولكونهم عناصر اساسية في عمل الدوائر العدلية، ‏وانسجاما مع توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء لإنصافهم، ‏ولما بذلوه في السنوات السابقة لخدمة الوزارة ".

وأضاف أن "الموافقة تمت لوجود وظائف ‏شاغرة في ملاكات الدوائر العدلية نتيجة حركة الملاك (الاحالة ‏على التقاعد، الاستقالة، الوفاة) وحسب الاختصاص الشاغر ‏والاقدمية في تاريخ التعاقد".

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