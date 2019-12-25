العدل: تثبيت موظفي العقود على ‏الملاك الدائم

بغداد / الصباح
أوعز وزيرُ العدل فاروق امين الشواني، بتثبيت الموظفين المتعاقدين في دوائر الوزارة على الملاك الدائم .
وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، في بيان تلقته "الصباح"، ان "الوزير اوعز بتعيين موظفي العقود على ملاك الوزارة بناءً على المطالعة المقدمة من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية عبد الكريم فارس السعدي، ومدير عام الدائرة الادارية والمالية هيثم محي راضي، وذلك لحاجة دوائر الوزارة لخدماتهم ولكونهم عناصر اساسية في عمل الدوائر العدلية، وانسجاما مع توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء لإنصافهم، ولما بذلوه في السنوات السابقة لخدمة الوزارة ".
وأضاف أن "الموافقة تمت لوجود وظائف شاغرة في ملاكات الدوائر العدلية نتيجة حركة الملاك (الاحالة على التقاعد، الاستقالة، الوفاة) وحسب الاختصاص الشاغر والاقدمية في تاريخ التعاقد".
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