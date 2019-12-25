الرافدين يطلق السلف التكميلية للموظفين

2019/12/25 | 23:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أطلق مصرفُ الرافدين السلف التكميلية الاضافية لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف، بحسب تقدير راتب الموظف، عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان السلف التي اطلقها المصرف تتراوح مبالغها بين 5 و10 و15 و20 و25 مليون دينار، مبينا انه تم صرف سلف (الضعف ضعفين) لنحو ألفي موظف من الذين سبق أن تم منحهم سلفا شخصية، وقدموا على السلفة الثانية الاضافية، التي تم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد.

واضاف البيان أن صرف تلك السلفة يتم عن طريق بصمة الزبون، ثم ابلاغ الموظف عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة.

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