ماجدة الرومي تصلي في بيروت من اجل الوطن

2019/12/26 | 00:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رفعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي صلواتها من إحدى كنائس بيروت من أجل خلاص بلادها، متوجهة إلى السيد المسيح في ميلاده “عينك ع وطنا بالأيام الصعبة”.وصلت الرومي ليومين متتاليين وسط حضور ردد معها ترانيم وأغنيات من وحي عيد الميلاد داخل كنيسة الأيقونة العجائبية للآباء العازريين في منطقة الأشرفية شرقي بيروت.وقالت الرومي على مسرح الكنيسة، […]

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