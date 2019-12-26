معلمو ومعلمات كربلاء يدعمون ساحات التظاهر

2019/12/26 | 00:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..توافد الآلاف من معلمي ومعلمات محافظة كربلاء ، مساء الأربعاء، في مسيرة جابت شوارع المحافظة دعما ومساندة المتظاهرين في ساحة التظاهر وسط المدينة رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .وقال نقيب المعلمين فرع كربلاء خالد المسعودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نقابة المعلمين دعت المعلمين والمعلمات الى […]

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