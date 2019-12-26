بينها العراق.. دول عربية على موعد مع ظاهرة خسوف الشمس غدا الخميس

2019/12/26 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - منوع

ينتظر العام حدوث كسوف حلقي للشمس يوم، غد الخميس، مع اقتراب العام الميلادي من نهايته، في اول كسوف حلقي وثالث كسوف للشمس

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