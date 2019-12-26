الاولمبية مستغربة اجراءات وزير الشباب: الحذر من نشر هكذا كتب

2019/12/26 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

ابدى الأمين المالي في اللجنة الأولمبية العراقية، سرمد عبد الاله، اليوم الاربعاء، استغرابه الشديد لصيغة الكتاب الصادر من قبل وزير الشباب والرياضة

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