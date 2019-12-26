حرق للمنازل واشتباكات عشائرية متقطعة.. واقع قضاء الشطرة في ذي قار

2019/12/26 | 00:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن نزاع عشائري مسلح طاحن تجدد في القضاء بين إحدى عشائر العبودة وبني زيد.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " نزاعا عشائريا وقع مرة أخرى مساء اليوم بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بين إحدى عشائر العبودة وبني زيد"، لافتا إلى أن " النزاع تطور إلى حرق منازل تابعة لعشائر بني زيد بعد مقتل احد مواطني عشائر العبودة ظهر اليوم".

وبين المصدر، أن " النزاعات ماتزال قائمة الا انها بصورة متقطعة بين اطرافها ".

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