محتجون يضرمون النيران بمبنى ديوان محافظة ذي قار ردا على ترشيح العيداني لرئاسة الحكومة

2019/12/26 | 00:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أحرق محتجون مساء اليوم الاربعاء، المبنى القديم لديوان محافظة ذي قار، الذي يقع قرب ساحة الحبوبي، ردا على الاخبار التي أشارت الى ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة.وكان محتجون قد اضرموا النيران في المبنى الاول لمحافظة ذي قار، في اكتوبر الماضي، ليلتحق هذا المبنى الثاني التابع له في ساحة الحبوبي ويحرق مساء اليوميمكنكم الآن تحميل تطبيق "كلكامش برس" على هواتفكمAndroid Apple

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