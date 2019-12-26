بالصور .قطع طريق بصرة-بغداد في القرنه احتجاجاً على ترشيح العيداني

2019/12/26 | 00:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة قطع متظاهرون في محافظة البصرة الطريق الدولي "البصرة -بغداد" احتجاجا على ترشيح كتلة البناء اسعد العيداني لرئاسة الوزراء .

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