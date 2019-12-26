بالاسماء .. فوز 121 شخصا بعضوية قيادة الاتحاد الوطني

2019/12/26 | 00:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء الاربعاء، قائمة باسماء الفائزين بعضوية قيادته تم انتخابهم في مؤتمره العام الرابع.

وادناه قائمة باسماء الفائزين حسب عدد الاصوات التي تحصلوا عليها في المؤتمر وهي قائمة اولية:

لاهور شيخ جنگی

خالد شوانی

آلا طالبانی

بافل طالبانی

فرید اسسرد

چتو صالح

قوباد طالبانی

روند ملا محمود

رفعەت عبدالله

شالاو كوسرت

شادمان ملا حسن

بورهان سعید صوفي

برهم صالح

رزگار علي

اسو مامند

درباز كوسرت

جوان احسان

ريبوار طه

امین بابەشيخ

شيخ داود شنگالي

ريبوار الجاف

شالاو علي عسكري

سركوت حمەغفور

شيركو میروەیس

د.خەسرو گول محمد

عماد احمد

محمود سنگاوي

بليسە جبار فرمان

سردار هركي

رابحة حمد گورە

نصرالله السورجي

هيرش بغدادي

پولا سیروان طالبانی

میران محمد

ئاسوس علي

لطيف شيخ عومەر

بيستون سابوراوایی

سركوت زكي

چرا شقيقة ئاسوی دلاك

شورش اسماعیل

شاناز ابراهیم احمەد

محمود قرەداغي

حسن نوري

تلار لطيف

جوتیار نوري

پروین كاكە حەمە

شلير غەفور ژاژليي

لطيف نيرویی

سلام السورچي

محمد شیروان

اراس شيخ جنگی

امان اميدی

ريواز فایق

جلال شيخ ناجي

حەمەسور دوشیواني

احمد عسكري

خالە كاكەمند

كاكەرش صدیق

غازی كركوكي

ستران عبدالله

هیوا رش

كاوە سلیم

فهمی برهان

دابان شدلە

سیوان نوري

وستا رسول

مصطفى چالاوي

اڤيستا محمد

خمین

دریڤان عبدالقادر

رزگار حاجي حەمە

ماموستا حەسیبە

سیروان كويخا نجم

هلكوت اسایش

فریال زینداني

دلپاك طاهر

عزت سابیر

مصطفى چاورەش

محمد امین سوار اغا شیرواني

تابان گرمیاني

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