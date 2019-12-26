افتتاح ثلاثة مبان لمديرية الأمن الوطني

2019/12/26 | 00:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل/ شروق ماهر

اعلنت قيادة عمليات نينوى، أمس الاربعاء، افتتاح ثلاثة مبان لمديرية الامن الوطني في المحافظة، في حين كشف رئيس جامعة الموصل، عن الشروع باعمار المكتبة المركزية داخل الجامعة.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، لـ”الصباح”: ان”القوات الامنية افتتحت ثلاثة مبان لمديرية الامن الوطني، الاول في ناحية وانة 40 كم شمال الموصل والثاني في قضاء تلكيف 20 كم شمال الموصل والثالث في ناحية برطلة 40 كم شرق الموصل، بعد ان تم تفجير مديريات الامن الوطني من قبل عصابات داعش الارهابية “.

واضاف الزوبعي، ان”المباني المذكورة تم استئنافها جميعا من قبل قوات الامن الوطني لمتابعة سير استتباب الامن بالموصل وضواحيها “.



وفي غضون ذلك، كشف رئيس جامعة الموصل قصي الاحمدي، عن الشروع باعمار المكتبة المركزية داخل الجامعة .

وذكر الاحمدي، لـ “الصباح”، ان”الملاكات الهندسية والفنية وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية شرعت باعمار اكبر مكتبات جامعة الموصل وهي المكتبة المركزية وبتمويل من منظمة الـ undb “

واوضح، ان”الفريق الهندسي الذي شرع ببناء المكتبة المركزية لم يحدد وقتا لانتهاء اعمار وتأهيل المبنى الذي يضم ثلاثة طوابق داخل الحرم الجامعي”.

الى ذلك، أكد مدير الطب العدلي في الموصل حسن واثق، وجود جثث تعود لضحايا حادثة العبارة في الموصل لدى الطب العدلي لم يتم التعرف على أصحابها.

واشار واثق، لـ»الصباح»، الى ان «العدد الكلي لضحايا حادثة العبارة الذين تم العثور على جثامينهم بلغ مئة وواحدا وثلاثين تم تسليم مئة وإثنين وعشرين منها لذويهم».

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