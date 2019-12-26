ترشيح العيداني يثير غضب المتظاهرين

2019/12/26 | 00:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اثار خبر ترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء غضب المتظاهرين في بغداد والبصرة والسماوة.وأعلن متظاهرو ساحة التحرير في بغداد بيانا أوضح رفضهم العيداني ولكل مرشح يمثل الأحزاب الحاكمة.فيما جابت شوارع السماوة تظاهرات رددت فيها شعارات تعبر عن رفض ترشيح العيداني واي ممثل عن الأحزاب أما البصرة فلم تمنع الإجراءات الأمنية المشددة […]

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