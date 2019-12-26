حمدوك: دماء الشهداء في السودان لن تذهب هدرا

2019/12/26 | 00:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاربعاء ان "دماء الشهداء لن تذهب هدرا" مؤكدا ان العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي ادت الى اطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

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