النصر: سنعلن {الفيتو} ضد أي مرشح غير مستقل ومهام صعبة جداً تتنظر رئيس الوزراء

2019/12/26 | 00:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن ائتلاف النصر، استخدام { الفيتو} ضد أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة غير مستقل.

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